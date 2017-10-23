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В России начал работу фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства

15:3323 октября 2017Просмотров: 59

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства зарегистрирован в форме публично-правовой компании и начинает свою работу.

Об этом сообщает «Российская газета».

За счет средств фонда будут выплачиваться компенсации участникам долевого строительства или финансироваться строительство незавершенных объектов недвижимости.

Фонд будет финансироваться за счет взносов застройщиков в размере 1,2 процента от каждого договора долевого участия после даты государственной регистрации фонда.

Подробная информация о порядке и особенностях внесения застройщиками вносов и регистрации ДДУ размещена на сайте фонда. 

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