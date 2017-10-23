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Житель Колы убил жену в присутствии ребенка

12:1723 октября 2017Просмотров: 247

Николай Гарнат, 1982 года рождения, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку, признан виновным в убийстве жены.

Ночью с 16 на 17 февраля, находясь в состоянии опьянения по месту жительства в Коле, на почве ссоры умышленно нанес два удара ножом своей супруге, женщина скончалась на месте происшествия.

В момент произошедших событий в квартире также находился малолетний ребенок.

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В жалобе на приговор осужденный просил суд снизить ему срок наказания, ссылаясь на совершение преступления в шоковом состоянии, а также просил учесть, что ему необходимо ухаживать за малолетним ребенком.

Суд согласился с мнением обвинения об отсутствии оснований для смягчения наказания, поскольку мужчина был вменяем в момент совершения преступления, а смягчающие и отягчающие обстоятельства в полной мере учтены судом первой инстанции.

Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба-без удовлетворения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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