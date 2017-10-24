Кольский транспортный колледж первым в Мурманской области получил аккредитацию Союза WorldSkills Russia

Сегодня губернатор Марина Ковтун посетила Кольский транспортный колледж, созданный на базе которого центр компетенций по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей первым в Мурманской области получил аккредитацию Союза WorldSkills Russia.



Производственные лаборатории колледжа оборудованы по самым высоким мировым стандартам. Работа по совершенствованию материальной базы колледжа, доведения ее до международных стандартов WorldSkills велась с 2014 года. При непосредственной финансовой поддержке министерства образования и науки Мурманской области были втрое увеличены площади технических мастерских и лабораторий, закуплено современное оборудование.

В результате – осенью 2017 года специализированный центр компетенций «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», открытый на базе колледжа, первый и пока единственный в регионе получил аккредитацию Союза WorldSkills Russia.



«Преобразование колледжа направлено на подготовку самых востребованных кадров. Сегодня по своему оснащению Кольский транспортный колледж может конкурировать с зарубежными учебными заведениями. И студенты это доказывают на международных соревнованиях. Наша политика в отношении колледжей – они должны работать на запросы экономики», – отметила Марина Ковтун.



Колледж востребован абитуриентами. При поступлении на технические специальности конкурс составляет 1,5-2 человека на место. Более 70% бюджетных мест составляют образовательные программы транспортного профиля, которые входят в ТОП-50 самых востребованных профессий.