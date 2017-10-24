Питьевая вода в Междуречье снова в норме

По результатам лабораторных исследований проб питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселка Междуречье, отобранных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» качество питьевой воды соответствует санитарным правилам и нормативам по микробиологическим показателям.

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Мурманской области № 11 от 29.09.2017 г. «О качестве питьевой воды в н.п. Междуречье Кольского района» считать утратившим силу.