Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 35 млрд рублей

Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены почти на 35 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, расходы на реализацию программы увеличились с 643,55 млрд рублей до 678,06 млрд, причем из средств федерального бюджета выделяется 390,29 млрд рублей вместо ранее запланированных 355,16 млрд.



Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.







