16+
I-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ревнивая мурманчанка угрожала убийством своему сожителю

16:2024 октября 2017Просмотров: 40

Мурманчанин пожаловался в полицию на сожительницу за то, что она угрожала ему убийством.

Вечером в полицию обратился мурманчанин 1964 года рождения. Мужчина заявил, что он с сожительницей распивал спиртное.

Во время пьянки между собутыльниками возник конфликт на почве ревности, в ходе которого сожительница неоднократно высказывала угрозы убийством в адрес мужчины.

Прибывшие на место происшествия в квартиру по улице Подстаницкого участковые полиции выяснили, что 30-летняя мурманчанка угрожала потерпевшему, демонстрируя кухонный нож.

В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы он воспринял как реально осуществимые.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном она призналась. Выяснилось, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражи, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Теперь северянке грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также
В Мурманске арестовали почти 100 шуб без надлежащей маркировкиСтуденты-бюджетники МГТУ и МАГУ теперь смогут пользоваться городской картой поддержкиПитьевая вода в Междуречье снова в нормеСправки о ДТП не будут выдавать в Госавтоинспекции
Кольский транспортный колледж первым в Мурманской области получил аккредитацию Союза WorldSkills RussiaДелегация Мурманской области приняла участие в работе Всероссийского слета-форума приемных семейНа территории Мурманского торгового порта мужчина попал под колеса спецтехникиСевероморские поисковики закрыли полевой сезон«Норникель» награжден знаком экологической ответственностиПолное видео программы «Дневные новости»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс