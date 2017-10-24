Ревнивая мурманчанка угрожала убийством своему сожителю

Мурманчанин пожаловался в полицию на сожительницу за то, что она угрожала ему убийством.

Вечером в полицию обратился мурманчанин 1964 года рождения. Мужчина заявил, что он с сожительницей распивал спиртное.

Во время пьянки между собутыльниками возник конфликт на почве ревности, в ходе которого сожительница неоднократно высказывала угрозы убийством в адрес мужчины.

Прибывшие на место происшествия в квартиру по улице Подстаницкого участковые полиции выяснили, что 30-летняя мурманчанка угрожала потерпевшему, демонстрируя кухонный нож.

В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы он воспринял как реально осуществимые.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном она призналась. Выяснилось, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражи, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Теперь северянке грозит до двух лет лишения свободы.