Спецназ Северного флота отмечает сегодня свой профессиональный праздник

Военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отмечают свой профессиональный праздник. В Полярном в этот день состоялось учение по охране базы подводных лодок.

Масштабные маневры прошли в двустороннем формате.

Часть военнослужащих отряда выполняла роль условных диверсантов, попытавшихся проникнуть на охраняемую территорию и заминировать военные объекты.

Основные силы отряда были задействованы в мероприятиях по обнаружению и нейтрализации противника, как в подводной среде, так и на берегу.

В ходе учения была отработана тактика ведения поиска подводных диверсионных сил и средств при помощи современного оборудования.

В учении был задействован противодиверсионный катер «Грачонок» недавно поступивший на вооружение отряда, быстроходные лодки и боевые водолазы, сообщает пресс-служба СФ.

В рамках учения было проведено гранатометание с применением реактивного гранатомёта ДП-61 «Дуэль», выполнен комплекс стрелковых упражнений из специального подводного оружия: автоматов АПС и пистолетов СПП-1 в подводной среде, а также и отработан захват условного диверсанта под водой.a