16+
#-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В мурманском аэропорту прокомментировали проверки трапов

20:0524 октября 2017Просмотров: 87

В мурманском аэропорту прокомментировали проверки трапов, которые прошли по требованию следственного комитета России по всему Северо-Западу.

Столица Заполярья попала в черный список городов с нарушениями эксплуатации пассажирских трапов. Однако, по словам генерального директора аэропорта «Мурманск», Андрея Осипова поводов для волнения нет.

Андрей Осипов, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «Трапы у нас, все стандартно, мы все проверяем, всегда ремонтируются профессионалами, происходит учет, по регламенту проверяют эти трапы. Скажу только одно: конструктив не предусматривает какие-то отклонения, так чтобы можно было бы упасть с этого трапа, достаточно надежная конструкция, простая, но надежная».

Напомним, проверки начали проводить после случая в аэропорту Санкт-Петербурга, когда из-за рухнувшего трапа погибла полуторагодовалая девочка.

Реклама
Читайте также
Полный Ягель: чем заняться в темноте, и является ли тёща другом человека?В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентовВостребованные специалисты мирового уровня. Марина Ковтун встретилась со студентами Кольского транспортного колледжаСтуденты получат городскую карту поддержки
С начала года в Мурманской области зарегистрировано 176 наездов на пешеходовРевнивая мурманчанка угрожала убийством своему сожителюВ Мурманске арестовали почти 100 шуб без надлежащей маркировкиСтуденты-бюджетники МГТУ и МАГУ теперь смогут пользоваться городской картой поддержкиПитьевая вода в Междуречье снова в нормеСправки о ДТП не будут выдавать в Госавтоинспекции
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс