В мурманском аэропорту прокомментировали проверки трапов, которые прошли по требованию следственного комитета России по всему Северо-Западу.

Столица Заполярья попала в черный список городов с нарушениями эксплуатации пассажирских трапов. Однако, по словам генерального директора аэропорта «Мурманск», Андрея Осипова поводов для волнения нет.



Андрей Осипов, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «Трапы у нас, все стандартно, мы все проверяем, всегда ремонтируются профессионалами, происходит учет, по регламенту проверяют эти трапы. Скажу только одно: конструктив не предусматривает какие-то отклонения, так чтобы можно было бы упасть с этого трапа, достаточно надежная конструкция, простая, но надежная».



Напомним, проверки начали проводить после случая в аэропорту Санкт-Петербурга, когда из-за рухнувшего трапа погибла полуторагодовалая девочка.