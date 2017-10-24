Зачем писать законы для Арктики, и кто будет это делать?

Кто будет писать законы для северных территорий? Конференция, посвященная правовому развитию арктической зоны России прошла сегодня в МАГУ.

Сейчас все активней разворачивается конкуренция за обладание ресурсами Арктики. И России необходимо выработать эффективные инструменты освоения и совершенствовать законы об Арктике.



Андрей Виноградов, директор социально-гуманитарного института МАГУ: «Арктика - это одна из приоритетных зон для Российской Федерации. И значит, нам надо иметь специалистов, которые бы занимались в самых разных аспектах правовыми вопросами: и в международном сотрудничестве, и в экологической безопасности, в обеспечении прав коренных малочисленных народов Севера. И так далее, и так далее. И все вместе это и образует область арктического права, для которой нужны специалисты».

Создание арктического права - это один из первых случаев в России, когда законы устанавливают по территориальному признаку. Это ново для нашей страны, и здесь есть свои проблемы. Например - разные правовые системы в соседних странах, что затрудняет сотрудничество.



Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Здесь необходимы кадры новые, с новым мышлением. Я сам по себе хочу сказать, что перестраивать сознание и свои способности с отраслевого на территориальный очень сложно. Здесь подходить по-новому нужно людям молодым, у которых нет этих шор. Поэтому, в первую очередь, это молодежь».

Анастасия Меньшикова учится на юриста на третьем курсе МАГУ. Она хочет стать одним из тех специалистов, которые будут совершенствовать арктическое право. Интересующая Анастасию тема - малый бизнес.



Анастасия Меньшикова, студентка 3 курса факультета юриспруденции: «Так как мы живем в арктическом регионе, нам надо думать о том, чтобы сделать этот регион благоприятным для нашей жизни и комфортным. Поэтому я задумываюсь о том, чтобы написать выпускную квалификационную работу на тему развития малого бизнеса в нашем регионе».



Конференция, участниками которой стали студенты, юристы, политики и преподаватели университетов, продлилась до вечера и завершилась интеллектуальной игрой в «брейн-ринг».