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3 ноября в Мурманской области пройдет большой этнографический диктант

16:0025 октября 2017Просмотров: 559

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе России пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Этнографический диктант позволит лучше оценить этнографическую грамотность россиян, их знания о народах, проживающих в стране.

Мурманская область принимает участие в этой акции второй раз. В 2016 году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. В этом году в нашем регионе будет открыто 16 площадок.

Мероприятие во многом будет схожим с Тотальным диктантом, но форма заданий будет напоминать обычный ЕГЭ.

Участниками Диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Участники получат 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. За правильные ответы можно будет набрать 100 баллов.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2017 года.

Подробную информацию о Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на официальном сайте, ФАДН России , в официальной группе ВКонтакте. 

 

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