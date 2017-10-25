Долину Славы расширят для захоронения останков воинов, погибших при защите Заполярья

Площадь мемориального комплекса «Долина Славы», расположенного в 40 километрах от Мурманска, планируют увеличить в 2018 году для захоронения найденных поисковиками останков воинов, погибших при защите Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский.

«В Долине Славы для захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, изначально было создано шесть секторов, площадь каждого примерно по 450 квадратных метров. Еще три года назад встал вопрос о том, что места для дальнейших захоронений может не хватить, а сегодня его практически не осталось. В 2018 году запланирована реконструкция мемориального комплекса и расширение его площади на три сектора, чтобы продолжить захоронения. Мы ведем свою работу с 1959 года, за это время захоронены останки уже более 20 тысяч воинов, из них около 7 тысяч - в Долине Славы, около 15 тысяч еще не найдены», - сказал Добровольский.

По его словам, поисковые работы в Заполярье ведутся каждый год, в местах, где проходили ожесточенные бои с фашистами.

За время поискового сезона в этом году были обнаружены останки 87 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы. Трое из них были опознаны по личным вещам, сообщает ТАСС.

Это погибший в 1944 году летчик, младший лейтенант Овчинников Петр Иванович 1923 г.р., погибший в 1941 году красноармеец Петухов Иван Кириллович 1922 г.р., и красноармеец Безумов Федор Дмитриевич 1902 г.р., который погиб в 1942 году.