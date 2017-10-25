В дни празднования 73-й годовщины освободительной Петсамо-Киркенесской операции электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами газеты «Североморский летчик» за 1944 год.

«Североморский летчик» – ежедневная газета Военно-воздушных сил Северного флота, издававшаяся в годы Великой Отечественной войны на 4 полосах малого формата. Уникальное издание оцифровано благодаря сотрудничеству Мурманской областной научной библиотеки и Военно-морского музея Северного флота.

В октябрьских номерах газеты за 1944 год широко отражен ход наступательной Петсамо-Киркенесской операции, участие в ней Военно-воздушных сил Северного флота. В издании опубликованы репортажи, приказы о награждении, очерки, статьи, посвященные морским летчикам – защитникам Родины.

Газеты периода Великой Отечественной войны доступны в электронной библиотеке «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки в разделе «Газеты военных лет».