Губернатор Марина Ковтун: «У нас есть ресурсы, чтобы помочь в продвижении наиболее интересных инновационных проектов»

Правительство Мурманской области заинтересовано в реализации инновационных проектов и готово оказать поддержку в их продвижении и коммерциализации.

Об этом губернатор Марина Ковтун заявила на открытии IV Дней инноваций Мурманской области.



«Инновационная модель развития региона предполагает объединение усилий научных и образовательных организаций, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и передовых предприятий», – отметила Марина Ковтун.



В Мурманской области создана инфраструктура поддержки инновационных компаний. С 2014 года в регионе действует представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Ежегодно на поддержку предпринимателей области направляется порядка 50 миллионов рублей. Отдельное направление – финансовая поддержка для начинающих и действующих инновационных компаний в виде грантов.

С 2014 года поддержка была оказана семи инновационным компаниям на общую сумму почти 2,5 млн рублей. Кроме того, на полях Дней инноваций сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между МАГУ и Фондом развития интернет-инициатив.

В рамках соглашения в ближайшее время стартует обучение мурманских студентов основам построения бизнеса в Интернете.



Также в рамках Дней инноваций состоялась встреча губернатора Марины Ковтун с инноваторами: участниками программы «Умник» Фонда Бортника, а также участниками конкурса на предоставление региональных грантов инновационным компаниям. Они рассказали главе региона о своих разработках.

Алексей Павлов представил мобильное приложение групповой навигации и коммуникации при отсутствии базовой наземной инфраструктуры, которое может использоваться туристическими группами в походах.

Проект участника программы «Умник» Вадима Диковицкого в сфере контент-анализа призван максимально быстро и легко извлекать знания из больших массивов текстовой информации.

Иван Макаревич, получивший региональный грант в прошлом году, рассказал о перспективах коммерциализации проекта по созданию виртуальных симуляторов реальной техники.

В этом году на предоставление гранта претендует Олег Козелков, разработавший шаговый имитатор ходьбы. Аппарат может оказать большую помощь в реабилитации инвалидов и пациентов с парезами и параличами нижних конечностей.