16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Губернатор Марина Ковтун: «У нас есть ресурсы, чтобы помочь в продвижении наиболее интересных инновационных проектов»

17:0025 октября 2017Просмотров: 102

Правительство Мурманской области заинтересовано в реализации инновационных проектов и готово оказать поддержку в их продвижении и коммерциализации.

Об этом губернатор Марина Ковтун заявила на открытии IV Дней инноваций Мурманской области.

«Инновационная модель развития региона предполагает объединение усилий научных и образовательных организаций, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и передовых предприятий», – отметила Марина Ковтун. 

В Мурманской области создана инфраструктура поддержки инновационных компаний. С 2014 года в регионе действует представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Ежегодно на поддержку предпринимателей области направляется порядка 50 миллионов рублей. Отдельное направление – финансовая поддержка для начинающих и действующих инновационных компаний в виде грантов.

С 2014 года поддержка была оказана семи инновационным компаниям на общую сумму почти 2,5 млн рублей. Кроме того, на полях Дней инноваций сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между МАГУ и Фондом развития интернет-инициатив.

В рамках соглашения в ближайшее время стартует обучение мурманских студентов основам построения бизнеса в Интернете.

Также в рамках Дней инноваций состоялась встреча губернатора Марины Ковтун с инноваторами: участниками программы «Умник» Фонда Бортника, а также участниками конкурса на предоставление региональных грантов инновационным компаниям. Они рассказали главе региона о своих разработках.

Алексей Павлов представил мобильное приложение групповой навигации и коммуникации при отсутствии базовой наземной инфраструктуры, которое может использоваться туристическими группами в походах.

Проект участника программы «Умник» Вадима Диковицкого в сфере контент-анализа призван максимально быстро и легко извлекать знания из больших массивов текстовой информации.

Иван Макаревич, получивший региональный грант в прошлом году, рассказал о перспективах коммерциализации проекта по созданию виртуальных симуляторов реальной техники.

В этом году на предоставление гранта претендует Олег Козелков, разработавший шаговый имитатор ходьбы. Аппарат может оказать большую помощь в реабилитации инвалидов и пациентов с парезами и параличами нижних конечностей.

Читайте также
В Росляково столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшиеВ подозрительной коробке, оставленной у здания Североморского суда, лежали старые вещиВ Мончегорске пройдут соревнования по боксу памяти мэра города Игоря ЕрмаковаВладимир Путин поручил проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим
3 ноября в Мурманской области пройдет большой этнографический диктантЭлектронная библиотека «Кольский Север» пополнилась номерами газеты «Североморский летчик» за 1944 годМинистр энергетики России назвал себестоимость добычи нефтиМурманским полицейским пришлось стрелять по колесам нарушителяПожилая северянка погибла сегодня в аварии на трассе «Кола»Защита бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко обжаловала решение о мере пресечения
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс