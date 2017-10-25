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КСО-отчет «Норникеля» получил платиновые награды в конкурсе MarCom Awards

15:4725 октября 2017Просмотров: 69

Отчёт «Норникеля» о корпоративной социальной ответственности за 2016 год завоевал платиновые награды международного конкурса MarCom Awards в Далласе (США).

КСО-отчет компании отмечен сразу в двух номинациях: лучший отчёт о корпоративной социальной ответственности и лучший дизайн отчёта о корпоративной социальной ответственности. Таким образом, экспертное сообщество высоко оценило не только содержание, но и форму документа.

По словам директора департамента социальной политики Светланы Ивченко, награда свидетельствует о том, что компания не только реализует социальную политику, нацеленную на устойчивое развитие бизнеса и регионов деятельности ГМК, но и успешно рассказывает мировой аудитории о своих успехах и достижениях с помощью качественных годовых отчётов.

Конкурс, который ежегодно проводится Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP) — одно из самых крупных и престижных состязаний такого рода. В 2017 г. в нем приняли участие более 6000 компаний со всего мира.

Экспертное жюри оценивает концепцию материала и его исполнение. Причем анализируются все каналы и форматы изготовления и распространения информации: печатные, онлайн-публикации, видеопродукция и стратегические коммуникации.

«Норникель» становится лауреатом престижного конкурса третий год подряд. В прошлом году отчёт по КСО компании получил три платиновые статуэтки конкурса MarCom Awards. Годом ранее отчёт за 2014 г. также занял две верхние позиции — золотую и платиновую премии конкурса.

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