Мурманчанам подозрительная фирма предлагает поменять водосчётчики

Меняйте водосчетчики, а то разоритесь! Мурманчане жалуются, что их атакуют мошенники. Вот уже несколько месяцев жителям приходят подозрительные письма от непонятных компаний с подписью «глава администрации». Сегодня мы попытались выяснить, что за фирмы орудуют в городе.

«Вот такие квитанции от некой компании под названием «Единая городская служба по учету водоснабжения» пришли в почтовые ящики мурманчанам. В квитанции говорится о том, что жильцам нужно согласовать время, чтобы специалисты провели поверку водосчетчиков с 16 по 30 октября. Квитанция очень странная, на ней нет практически никаких реквизитов. Зато подписана очень пафосно: глава администрации «Единой городской службы по учету водоснабжения». Предлагаю позвонить и узнать какие-то подробности об этой компании».



Приветливая девушка из контактного центра рассказывает, что мне нужно посмотреть, когда в последний раз проверяли приборы учета воды, если срок вышел - то нужно заказывать их специалиста. Замена 4 счетчиков - 8 тысяч 400 рублей.



«А лицензию на право проведения мне могут сотрудники предоставить, которые придут поверку делать?

-Да, мастер, который придет, покажет все документы. Также и лицензия у него есть».



Кроме этой информации, хотим выяснить еще хоть что-нибудь об этой городской фирме.



«А где находится-то компания? Юридический адрес вы имеете в виде?

-Да.

Просто тут почему-то даже юрадреса не указано.

-Пароховская, 47.

Это в каком городе?

-В Санкт-Петербурге.

А в Мурманске есть представительство какое-то?

Подождите, в Мурманске на Гвардейской, 9А».



Долго и упорно просим телефон мурманского офиса на улице Гвардейской, выслушивая допрос с пристрастием - Зачем нам это надо? В конце концов, номер мобильного говорят, набираем, и - о чудо - мы снова попали в Питер - в очередной контактный центр.



Как рассказали в мурманском управлении федеральной антимонопольной службы, эта рекламная кампания про водосчетчики прокатилась по всей России. Люди в разных городах получили одинаковые подозрительные листовки с одной и той же подписью. Реклама весьма изощренная. Авторы используют различные шрифты, для убедительности - выписки из федерального закона - не всегда верные, печати и словосочетания типа «социальная программа» и «глава администрации». Вот только к учету водоснабжения конторы, по всей видимости, не имеют отношения.



Светлана Мороз, главный специалист отдела рекламы и недобросовестной конкуренции мурманского УФАС: «Данные организации не аккредитованы, не имеют права поверять счетчики. Как правило, когда граждане обращаются по этим квитанциям, им не поверяют водосчетчики, их пытаются убедить в том, что нужно заменит водосчетчики, потому что при поверке выяснится, что он уже вышел из строя. Но хочу сказать, что никто не знает, какие счетчики они будут устанавливать в вашей квартире. Может быть, такой счетчик сняли у соседа и установили в вашу квартиру. Возможно, впоследствии вы не сможете зарегистрировать его».



Рассчитаны такие извещения, в основном, на доверчивых пенсионеров, которые не привыкли проверять информацию. В антимонопольной службе настоятельно рекомендуют быть внимательными, не верить сомнительным бумажкам, не вызывать домой мастеров из, мягко говоря, странных фирм. В общем, не поддаваться на провокации мошенников.