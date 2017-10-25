В конкурсную программу фестиваля «Северный характер» вошли 52 работы

До десятого международного кинофестиваля «Северный характер», который вместе с партнёрами организует «ТВ-21», осталось меньше месяца. Уже известно, какие фильмы попали в конкурсную программу фестиваля и что увидят мурманские зрители в этом году. Жюри опубликовало шорт-лист.

Всего в конкурсную программу было заявлено 118 работ из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии и Грузии, из них претендентами на гран-при фестиваля стали 52 работы.



Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный характер»: «Для нас очень важно, чтобы наши зрители смотрели качественное современное документальное и игровое кино. Конечно, очень важно, что это кино представят зрителю сами авторы, можно будет не только задать вопросы, но и высказать свое мнение».



Самой популярной номинацией оказалась «Короткометражное игровое кино» - в нее заявили 48 работ, экспертный совет фестиваля отсеял часть из них, некоторым пришлось сменить номинацию. В конкурсе также примут участие 7 работ документалистов-дебютантов, 6 телевизионных программ, 4 очерка, 6 молодежных и 5 программ о

культуре. Юбилейный фестиваль «Северный характер» пройдет в Мурманске с 23 по 25 ноября. Список вошедших в шорт-лист работ размещен на официальном сайте фестиваля.