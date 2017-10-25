Вечный огонь зажгли в здании Мурманского технического университета

Произошло это на торжественном открытии мемориала в честь образования Северного флота. Так же было подписано соглашение о сотрудничестве с филиалом Нахимовского военно-морского училища.

Там океан бушует Ледовитый, там боевые ходят корабли. Эти строчки из стихотворения выгравированы на гранитном мемориале, посвящены они военным морякам.

Сергей Агарков, ректор Мурманского государственного технического университета: «Вся история МГТУ тесно и неразрывно связана с историей Мурманска, Краснознаменного Северного флота, морем. В 1950 году Мурманский Государственный Технический Университет, тогда Высшее Морское Мореходное Училище, создавался как морской ВУЗ по подготовке командного плавсостава для рыбохозяйственной отрасли страны».

Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Я хочу выразить уверенность, что Северный флот, он ждет пополнения. В том числе не только из военных училищ. Флот ждет вас, дорогие товарищи!»

Курсанты и сейчас делают успехи. В этом году они прошли с отрядом боевых кораблей из Мурманска в Кронштадт, принимали участие в мероприятиях боевой подготовки и в освоении Арктики. Роман Набоко учится на втором курсе. Он уже уверен, что свяжет свою жизнь с морем.

Роман Набоко, курсант 2 курса: «У меня отец, он моряк, тоже заканчивал МРК Месяцева, с 18 лет начал ходить в море на судах разного промысла. И, смотря на него, мне захотелось, ну, я видел в нем настоящего мужчину, и мне захотелось также продолжить начатое им дело и также стать настоящим моряком».

После подписания соглашения между Мурманским техническим университетом и филиалом Нахимовского военно-морского училища, на мемориале был зажжен вечный огонь, его принесли от памятника Алеше. Теперь на втором этаже технического университета он будет гореть непрерывно, напоминая учащимся о славных временах нашей истории.