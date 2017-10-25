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Защита бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко обжаловала решение о мере пресечения

14:3525 октября 2017Просмотров: 117

Защита бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко обжаловала решение о мере пресечения. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе Мурманского областного суда.

«Жалоба поступила сегодня в канцелярию по уголовным делам. Дело к рассмотрению еще не принято, дата рассмотрения пока не назначена», - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют по ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».

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