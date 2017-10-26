Российский вертолет с людьми на борту упал в море возле Шпицбергена

Российский вертолет, на котором, по предварительным данным, находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген.

Об этом сообщают спасательные службы Норвегии в своем твиттере.

В 15:35 по местному времени (16:35 мск) в центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт авиапроисшествия был подтвержден.

РИА Новости информирует, что пропавший вертолет принадлежит компании «Конверс Авиа». Это был чартер, который летел из законсервированного российского поселка Пирамида в Баренцбург. Информации о пострадавших пока нет.

В настоящее время МЧС России работает со спасателями из Норвегии в связи с ЧП с вертолетом.

«Мы проводим спасательную операцию. Но здесь плохая видимость и сильные волны», - рассказал Тор Хонгсет, руководитель спасательной операции, телеканалу TV2.