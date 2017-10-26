В Мурманске обсудили взаимодействие АО «АтомЭнергоСбыт» с региональной службой судебных приставов

26 октября в Мурманске состоялась рабочая встреча заместителя генерального директора по правовому обеспечению энергосбытовой деятельности АО «АтомЭнергоСбыт» Светланы Котеневой с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области — главным судебным приставом Мурманской области Василием Лариным.

В преддверии всероссийского совещания по результатам работы органов ФССП по взысканию задолженности перед компаниями топливно-энергетического комплекса стороны обсудили порядок взаимодействия гарантирующего поставщика с УФССП в Мурманской области в рамках исполнения вступивших в силу судебных решений, сообщает пресс-служба филиала «КолАтомЭнергоСбыт» .

Напомним, в августе в интервью ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов России сообщил о необходимости обеспечить максимальное увеличение взысканных сумм в пользу организаций ТЭК и взять личный контроль руководителей территориальных органов ФССП России исполнительные производства в отношении крупных должников до конца 2017 года.

«КолАтомЭнергоСбыт» - филиал АО «АтомЭнергоСбыт», гарантирующего поставщика электроэнергии в Мурманской области, обслуживающее 10 тысяч промышленных и более 306 тысяч бытовых потребителей.

АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями АО «АтомЭнергоСбыт» электроэнергии в 2016 году составляет 16 млрд кВтч. Компания входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» — энергетического дивизиона ГК «Росатом».

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru