16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Санкт-Петербурге начал работу XV юбилейный Форум СМИ Северо-Запада

16:0126 октября 2017Просмотров: 82

Сегодня в Санкт-Петербургском Доме журналиста начал работу XV юбилейный Форум СМИ Северо-Запада под патронатом полномочного представителя Президента России в СЗФО.

Форум СМИ Северо-Запада в 2017 году называется «В фокусе – человек» и посвящен освещению в средствах массовой информации социальной проблематики.

Открывая форум, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева отметила, что Форум СМИ Северо-Запада объединяет настоящих профессионалов, людей, которые ставят читателя, зрителя, слушателя в своей работе во главу угла, уважают и ценят его.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов подчеркнул, что социальная ответственность должна быть также и представителей СМИ – нельзя не задумываться о последствиях подаваемой информации.

Мурманскую область представляет делегация средств массовой информации – ГТРК «Мурман», телекомпания ТВ-21, информационного агентства «Би-порт», а также сотрудники Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Главной составляющей петербургского форума СМИ является выставка «Медиаатлас Северо-Запада» – завтра с экспозицией регионов ознакомится полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

В рамках форума для журналистов организованы панельная дискуссия, профессиональные секции, семинары-практикумы.

 

Читайте также
Дети-сироты из Кольского района получили квартирыЗавтра в Мурманске состоится благотворительный сбор макулатурыВ Мурманске подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»В ДТП на территории Кольского района в октябре погибли 5 человек, 9 получили травмы
В Мурманске неуловимый бомж совершил серию кражВ селе Колвица продолжается строительство нового мостаПолное видео программы «Дневные новости»С начала года в Мурманской области погасили долги по зарплатам на 580 млн рублейВ Мурманске в салоне автобуса упала пенсионерка. Дорожная полиция разыскивает очевидцевНа Северном флоте проходит испытания противодиверсионный катер проекта «Грачонок»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс