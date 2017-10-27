Бывшего замгубернатора Игоря Бабенко оставили под стражей в «Матросской тишине»

Оставить Игоря Бабенко в следственном изоляторе или все-таки отпустить под домашний арест? Сегодня в суде апелляционной инстанции решали вопрос по делу бывшего вице-губернатора. Неделю назад по решению Октябрьского суда его на 2 месяца отправили под стражу в СИЗО. Защитник обжаловал это решение, посчитав, что это - слишком суровая мера.

В зале суда - сотрудники прокуратуры, жена Игоря Бабенко, несколько слушателей. Сам бывший вице-губернатор Игорь Бабенко сейчас находится в Москве в СИЗО «Матросская тишина», поэтому связь с ним организована по видеоконференции.



Игоря Бабенко задержали 18 октября, 19 предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идет о хищениях в правительстве Мурманской области. По этому же уголовному делу проходят еще два уже бывших чиновника областного правительства Георгий Благодельский и Эдуард Никрашевский. Неделю назад - 20 октября - бывшего замгубернатора Бабенко отправили под стражу на 2 месяца. Сторона обвинения считает, что он может помешать следствию или скрыться от правосудия.



Адвокат подал апелляционную жалобу. Он утверждает, что никакого давления на других фигурантов дела его подзащитный не оказывал и сбежать не пытался.



Игорь Копликов, адвокат: «Бабенко Игорь Леонидович обвиняется в том, что было совершено хищение путем обмана денежных средств в районе 99 тысяч 900 рублей, по которым в данный момент предъявлено обвинение Игорю Леонидовичу. Полагаем, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу не соответствует обстоятельствам, которые у нас сейчас находятся в уголовном деле».



Ирина Кузнецова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства противодействия коррупции прокуратуры Мурманской области: «По поводу того, что размер вменённого ущерба на сегодняшний день составляет 99 тысяч, хочу сказать, что это не влияет на саму квалификацию статьи 159 части 3, суд находится на начальной стадии предварительного следствия».



Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко свою вину в мошенничестве не признает. Вместе с тем он заявил, что готов сотрудничать со следствием.



Игорь Бабенко, обвиняемый: «Хочу еще раз отметить, что с момента возбуждения уголовного дела в отношении Благодельского и Никрашевского мной не предпринималось каких-либо попыток, несмотря на то, что я находился в должности и не был уволен с работы. Никаких фактов моего взаимодействия или попыток давления не производилось с моей стороны. Как я заявлял в суде первой инстанции, готов сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования обстоятельств дела. Скрываться от следственных органов не собирался и не собираюсь».



Не смотря на все доводы адвоката, решение суда первой инстанции областной суд оставил без изменения. Игорь Бабенко будет содержаться в следственном изоляторе до 17 декабря этого года.



В начале этой недели губернатор Марина Ковтун высказалась по поводу уголовного дела в отношении чиновников правительства и ареста своего бывшего заместителя.



Марина Ковтун, губернатора Мурманской области: «Я надеюсь, что следователи однозначно установят все обстоятельства дела, определят степень, тяжесть вины и мотивы каждого фигуранта. Мы в этом заинтересованы в первую очередь. Вместе с тем, я должна заявить, что уже около года я, как высшее должностное лицо региона, правительство Мурманской области в целом испытываем серьёзное давление со стороны правоохранительных органов. В том числе, оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения».



Между тем, журналисты уже готовы подписать петицию в защиту арестованного Игоря Бабенко, который начинал свою карьеру во флотской газете «На страже Заполярья». Сегодня председатель мурманского областного Союза журналистов России Николай Бакшевников, который 20 лет знает Игоря Бабенко, выразил свою точку зрения.



Николай Бакшевников, председатель мурманского областного союза журналистов России: «То, что сейчас с ним творится или то, что сейчас с ним вытворяют, это, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет. Ну не мог такой человек такого насовершать. Это, как теперь принято говорить, подстава, элементарная подстава. Это нормальный, честный человек. Это я могу на любом уровне подтвердить. И я думаю, что это не только мое мнение».



Эльвира Серга, журналист: «Я хочу сказать не как главный редактор регионального канала «ТВ-21». А как член Союза журналистов России. Я уже 25 лет в этой профессии. И все эти 25 лет знаю Игоря Леонидовича Бабенко как человека глубоко порядочного, кристально честного. Я работала под его началом в газете «На страже Заполярья». Вся ситуация, которая сейчас происходит вокруг его имени, очень напоминает провокацию, я так считаю. Я призываю все журналистское сообщество и нашего региона, и России не спекулировать фактами, не передергивать полученную информацию, не строить свои сюжеты и публикации на каких-то домыслах, а помнить о главных принципах журналистики - объективности и достоверности».



Что касается петиции в поддержку Игоря Бабенко, еще не известно, кому она будет адресована. Но, как отметил Николай Бакшевников, даже не обращаясь к кому-то персонально, журналисты смогут высказать свое мнение. А это важно.