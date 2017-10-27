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Нефтяная отрасль может потерять до 2 трлн долларов ежегодно к 2030 году из-за электрокаров

13:3927 октября 2017Просмотров: 66

К 2030 году электромобили могут лишить нефтяную отрасль $2 трлн потенциальных ежегодных доходов, из них больше $850 млрд могут потерять бюджеты государств. Но в России угрозы пока не признают.

Аналитики Goldman Sachs оценили, как развитие производства электромобилей повлияет на доходы нефтяных компаний в долгосрочной перспективе — до 2030 года.

В отчете банка, имеющемся в распоряжении РБК, они рассмотрели три варианта развития событий: базовый, «гиперсценарий» и сценарий «два градуса по Цельсию», который учитывает потепление климата на два градуса к 2100 году (вероятность — 50%, об этом сценарии говорило Международное энергетическое агентство).

В трех сценариях количество электромобилей составит 6,5, 10 и 15% от общемирового парка соответственно.

При этом цена электрокаров станет конкурентоспособной по сравнению с традиционными автомобилями, если цена батареи упадет ниже $100 за 1 кВт·ч, в этом случае электрокар окупается за три года, указывают аналитики.

Сейчас стоимость батарей для электрокаров — $220 за 1 кВт·ч, но в базовом сценарии Goldman Sachs она упадет до $165 за 1 кВт·ч к 2020 году, в гиперсценарии цена батареи к 2020 году упадет до $110 за 1 кВт·ч, а к 2030 году — до $73 за 1 кВт·ч.

Во всех трех сценариях развитие производства электрокаров серьезно влияет на спрос на нефть, указывают аналитики. К 2030 году спрос на нефть снизится на 2 млн, 3 млн или 4 млн барр. в сутки в зависимости от сценария. Но эффект для цен на это сырье будет незначительным и проявится только к 2030 году: баррель может подешеветь на $1–4.

В целом к 2030 году потенциальные ежегодные доходы нефтяного бизнеса и государства могут сократиться на $1,9 трлн. Из них $896 млрд придется на бизнес по добыче (доходы до уплаты налогов).

Перерабатывающий бизнес, пишут аналитики Goldman Sachs, пострадает раньше и больше всех.

Развитие электрокаров ударит и по бюджетам государств: к 2030 году они могут не досчитаться $850 млрд налогов, которые платятся с доходов от продажи топлива (например, акцизные сборы в России), в бюджетах некоторых стран могут образоваться дыры.

Но все три сценария имеют оговорки и риски неисполнения, пишут аналитики Goldman Sachs. Во-первых, полный переход на электрокары потребует огромных вложений в инфраструктуру в $6 трлн, и неясно, кто возьмет на себя эти инвестиции, сообщает РБК.

Во-вторых, остается непонятным, упадет ли цена на батареи. Наконец, госполитика в отношении развития рынка электрокаров может измениться. Пока большинство государств поддерживает этот сегмент, но не стоит забывать об угрозе потери нефтяных налогов, говорят аналитики.

Развитие электромобилей затронет и Россию, так как для нашей нефтегазовой отрасли внутренний рынок не является основным: мы экспортируем примерно половину добываемой нефти и производимых нефтепродуктов, говорит старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин. Сейчас доля электрокаров в мировом парке не превышает 1%, и их влияние на нефтяную отрасль минимально, напоминает он.

Пока неизвестно, смогут ли производители удешевить стоимость электрокаров настолько, чтобы они стали конкурентоспособны по цене с традиционными автомобилями, заключает эксперт.

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