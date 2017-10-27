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Полное видео программы «Новости»

20:0027 октября 2017Просмотров: 81

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 27 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко оказался в московском СИЗО. В областном суде решали, отпускать ли его домой.

Главный уролог Северо-Запада оценил деятельность мурманских коллег и провел сложнейшую операцию.

Собрать бон, запустить скиммер. Студенты-волонтеры учились бороться с аварийными разливами нефти.

На соревнованиях - весело, на работе - со всей серьёзностью. Выходные и будни водителей «Скорой помощи».

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