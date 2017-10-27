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Суд оставил под стражей бывшего замгубернатора Игоря Бабенко

12:3027 октября 2017Просмотров: 64

На сегодня бывшему чиновнику предъявлено обвинение в хищении 99 900 рублей.

Мурманский областной суд в пятницу принял решение оставить без изменений меру пресечения для бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко, одного из обвиняемых по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

Облсуд счел решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Таким образом, Бабенко остается под стражей.

Адвокат Игорь Копликов настаивал на переводе И.Бабенко под домашний арест. Он отметил, что И.Бабенко содержится в одном из московских СИЗО и следственную группу возглавляет следователь из центрального аппарата СКР.

Защита полагала, что в таком случае возможно помещение под домашний арест как по месту регистрации И.Бабенко в московской квартире, так и по месту фактического проживания - в Североморске.

«Ни со стороны следствия не было выдано никаких доказательств, что за фактически трехмесячный срок проведения следственных действий каким-либо образом Бабенко пытался влиять на расследование данного уголовного дела», - сказал И.Копликов, отмечая, что на данный момент бывшему чиновнику предъявлено обвинение в хищении 99,9 тыс.рублей.

Обвинение свою позицию не изменило, считая, что содержание Бабенко в СИЗО оправдано. Также прокуратура, опираясь на материалы уголовного дела, заявила, что суммы похищенного по мере расследования будут расти, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском суде рассматривается дело об аресте бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко.

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