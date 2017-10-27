В Мурманске бездомный мужчина украл две норковые шубы

В дежурную часть поступило сообщение от работников магазина, расположенного в Октябрьском округе Мурманска. По их словам, один из посетителей похитил с витрины две норковые шубы.

Полицейские опросили работников магазина, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 43-летний бездомный, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам, его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже злоумышленник признался в содеянном. Похищенное имущество он успел продать, деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщает УМВД России по городу Мурманску.