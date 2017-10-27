В предстоящее воскресенье в России будет отмечаться «День автомобилиста»

Друг друга с наступающим профессиональным праздником необычно поздравили водители «скорой помощи». В программе были не длинные речи и цветы, а соревнования на скорость и ловкость. Как это было и водители какой больницы стали лучшими - расскажут Анастасия Степанова и Александр Саницкий.

Медики - народ дружный и активный. Они с удовольствием участвуют в конкурсах и соревнованиях, и поддерживают своих коллег. В преддверии дня автомобилиста своё мастерство показывают водители медицинских учреждений.



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Мы проводим уже 4 раз, придумали и вот, видите, у нас всё больше и больше команд. Раньше по одной с учреждения было, сейчас по 3, по 4 даже выступают. Всем нравится, и зрителей у нас всё больше и больше».



Команды приезжают со всей Мурманской области. В этом году соревнования состоялись в Коле - именно кольские медики стали лучшими в прошлый раз. В конкурсе 3 этапа - теория и две практических части - транспортировка пациента и фигурное вождение.



Алексей Кочугуев, водитель Кандалакшской ЦРБ: «Машина - зверь. Послушная машина, нравится. Ну вопросы, конечно… нелепые. Не ожидали таких вопросов».



Александр Коверин, водитель Кандалакшской ЦРБ: «У нас был вопрос, значит, на каких знаках изображены животные. То есть, сколько знаков есть в ПДД, где изображены животные. Мы два назвали, а было 3».



Теория озадачила всех участников. Команда из Колы «Три богатыря» в составе трёх братьев отлично справилась с практикой, а вот теория заставила потерять время.



Александр Смирнов, водитель Кольской ЦРБ: «Этап сложный, наверное, правила были. Потому что они непривычные. Не по билетам, а новые, в виде «Что? Где? Когда?» проходил. Поэтому он был самый сложный».



Павел Смирнов, водитель Кольской ЦРБ: «Да над всем, наверное, думали. Все задания были такие сложные».



Транспортировка пациентов для многих участников стала простым этапом. Носить людей на носилках для водителей - дело привычное.



Артур Соколов, водитель Кандалакшской ЦРБ (Терский филиал): «Фельдшеры не занимаются, ну женщины, куда там, бывает, человек 100 килограмм весит, мужчина, допустим. Приходится водителю помогать. Носим. Но таких случаев не было, чтобы пациенты падали с носилок, руки ломали. Конечно, не было».



А вот фигурное вождение, на удивление, не всем далось легко. Александр Уторов 20 лет работает на автомобилях медпомощи. Сейчас он водитель Мурманской областной станции скорой медицинской помощи.



Александр Уторов, водитель Мурманской областной станции СМП: «На маленькой обзор не очень. На большой видно дорогу лучше, быстрее привыкаешь к габаритам, чем к маленькому автомобилю. И в армии приходилось работать на больших машинах. Маленькая машина - это не моё».



Зато с фигурным вождением во дворах водители скорых справляются «на отлично», поддерживает коллегу Андрей Шумилов.



Андрей Шумилов, водитель Мурманской областной станции СМП: «Бывают срочные вызовы, где надо быстро ехать, дворы у нас сейчас заставлены все. Поэтому да, приходится».



В соревнованиях приняли участие водители медицинских организаций со всей Мурманской области. Всего получилось 12 команд. И практически перед самым конкурсом организаторы стихийно создали ещё одну, как её назвали, команду непрофессионалов. Это - главные врачи больниц и поликлиник.



Дмитрий Панычев, главный врач Североморской ЦРБ: «Мы отвыкли уже от машин таких. Без гидроусилителя, на коробке, с тремя педалями. Назад, в прошлое».



Сергей Лялюшкин, главный врач Мончегорской ЦРБ: «Команда главных врачей стала не последней. То есть не профессионалы, но, тем не менее, достойны. Могут, могут. Могут прооперировать, издать закон, распоряжение, но могут, если что, и проехать».



Победа в конкурсе - это, конечно, хорошо, но самое главное, чтобы на практике не было опасных ситуаций. Сергей Кривов работает водителем скорой в Кольской ЦРБ уже 17 лет. Устроился в больницу после армии, за годы работы желания сменить профессию не возникло. Хотя трудностей у «скоровиков» хватает, водителям в бригаде отводится очень серьёзная роль. Они и врачу с фельдшером помогают носить носилки, и наматывают порой сотни километров за смену, ведь Кольский район - огромный. Это трасса и все посёлки в направлении Печенгского района, практически до Корзуново, дорога до финской границы, область в южном направлении - почти до Оленегорска и горячо любимые всеми водителями посёлки Териберка и Туманный.



Сергей Кривов, водитель скорой помощи: «Бывало, и 5, и 6 часов ехали туда. Когда дорогу замело, как раз стояла колонна. И вот мы ехали за трактором, пока он очищает. Всей колонной ехали».



Не легче водителям спецтранспорта и во дворах. Бывает, что бригаду приходится высаживать за несколько десятков метров до подъезда - вечером и ночью к жилым домам большой машине просто не подъехать из-за того, что всё заставлено легковушками. Зимой сюрпризов ещё больше.



Сергей Кривов, водитель скорой помощи: «Ездили в Пушной как-то зимой, ближе к весне. Снег подтаял, ехали во дворе, и машина провалилась полностью. Пришлось вызывать местных пожарных, они приезжают, выручают. Ребята молодцы».



Взаимовыручка и командный дух помогают водителям спецтранспорта объехать все препятствия и выбраться из непростых ситуаций, будь то реальная ситуация или весёлый конкурс. Кстати, в соревнованиях водителей в этом году победила Североморская ЦРБ. Так что в следующем году они будут организовывать соревнования.