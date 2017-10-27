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ЗАТО Мурманской области подключены к оптоволокну

20:0127 октября 2017Просмотров: 60

Закрытые города Мурманской области подключены к оптической сети. Теперь все жители Североморска, Александровска, Заозерска и Видяево могут подключить интернет на скорости до 100 мегабит в секунду и интерактивное телевидение в качестве HD. Подробнее - в рубрике «Карта потребителя».

Медные кабели и витые пары уходят в прошлое. Им на смену приходит оптоволокно. Эта система позволяет поставлять интернет на скоростях до 100 Мбит/с. Компания «Ростелеком» начала модернизировать сети связи в гарнизонах в 2013 году. Теперь больше 52 тысяч квартир имеют возможность подключить «оптику».

Ольга Шаньгина, директор мурманского филиала ПАО «Ростелеком»: «После строительства и модернизации первых объектов, мы практически в этот же день начинали подключение по оптике этих объектов. И пятьдесят инсталляторов одновременно в нескольких домах работали, подключая семьи к услугам по оптике. И были дни, когда мы подключали каждые 15 минут новую семью».

Это - участок оптической магистрали, который несет интернет в город Снежногорск. Тонкий, с виду, кабель может передавать терабайты информации, которой будут пользоваться жители гарнизона.

Константин Лукьян, технический директор мурманского филиала ПАО «Ростелеком»: «С виду это, конечно, вводит в заблуждение. В таком кабеле, и причем, толщина его всегда одинакова, может быть четыре волокна, шесть волокон, восемь, сорок восемь. Сейчас уже, по современным технологиям 144 оптических волокна может проходить в одном кабеле».

Александр Коврижных, ведущий инженер электросвязи участка транспортной сети: «Здесь проходят работы по устранению вибрации оптического кабеля. Чтобы в дальнейшем, когда будут сильные ветра, волокна не лопались в кабеле».

Уже 25 тысяч жителей гарнизонов Мурманской области подключили интернет и цифровое телевидение по оптическим сетям. Активно подключаются новые пользователи. Более 50 работников Ростелекома ежедневно занимаются подключением абонентов в ЗАТО.

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