Найдены обломки вертолёта МИ-8

Норвежские спасатели нашли обломки российского вертолета Ми-8. По данным источника, обнаружены личные вещи членов экипажа



Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены на дне моря, сообщает центр координации спасательных операций Норвегии.



Как отмечается, обломки найдены в 2,2 км от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген, на глубине 209 м.



На этом работа спасательных служб Норвегии завершена, поисками находившихся на борту займется полиция.



Как сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах авиационного поиска и спасения, "на глубине 178 м обнаружены предположительно предметы, характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа".



По словам источника, говорить об обнаружении фрагментов фюзеляжа пока преждевременно.



"На место из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием, чтобы исследовать дно", - сказал он.



Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. В 15:35 по местному времени (16:35 мск) в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт катастрофы был подтвержден губернатором Шпицбергена. По факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.



В ночь на 29 октября в Норвегию прибыл самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием.



Сообщает «Интерфакс»