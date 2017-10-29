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Найдены обломки вертолёта МИ-8

13:3729 октября 2017Просмотров: 89

Норвежские спасатели нашли обломки российского вертолета Ми-8. По данным источника, обнаружены личные вещи членов экипажа

Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены на дне моря, сообщает центр координации спасательных операций Норвегии.

Как отмечается, обломки найдены в 2,2 км от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген, на глубине 209 м.

На этом работа спасательных служб Норвегии завершена, поисками находившихся на борту займется полиция.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах авиационного поиска и спасения, "на глубине 178 м обнаружены предположительно предметы, характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа".

По словам источника, говорить об обнаружении фрагментов фюзеляжа пока преждевременно.

"На место из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием, чтобы исследовать дно", - сказал он.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. В 15:35 по местному времени (16:35 мск) в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт катастрофы был подтвержден губернатором Шпицбергена. По факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.

В ночь на 29 октября в Норвегию прибыл самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием.

Сообщает «Интерфакс»

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