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Украл мобильник у собутыльника. В Мурманске сотрудниками полиции раскрыта кража мобильного телефона

11:0029 октября 2017Просмотров: 64

В отдел полиции города Мурманска обратился гражданин 1982 года рождения с заявлением о пропаже принадлежащего ему мобильного телефона стоимостью 8 тысяч 500 рублей.

Оперативники, опросив потерпевшего, выяснили, что в хищении имущества у него имеются основания подозревать малознакомого мужчину, вместе с которым накануне заявитель распивал спиртные напитки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили мурманчанина 1994 года рождения. Молодой человек ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

Позже он признался в содеянном. Подозреваемый рассказал полицейским о том, что он обратил внимание на оставленный без присмотра мобильный телефон, и, воспользовавшись моментом, похитил его. Похищенным мобильным телефоном злоумышленник пользовался. В ходе личного досмотра у молодого человека похищенное имущество было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску

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