Конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2017» стартовал сегодня в Мурманске

Сегодня в Мурманске стартовал конкурс «Мастер года-2017». 14 мастеров производственного обучения из Санкт-Петербурга, Карелии, Ненецкого автономного округа и Мурманской области начали борьбу за звание лучшего мастера Северо-Запада.

Сварщики, повара-кондитеры, парикмахеры, мастера строительных работ, автомеханики и электромонтеры - главная задача конкурсантов презентовать свои профессиональные достижения и продемонстрировать педагогическое мастерство на открытом занятии производственного обучения. Впрочем, будут для мастеров и особые задания.

Наталья Карпенко, министр образования и науки Мурманской области, организатор: «Наряду с традиционным уроком, который они будут давать, они будут соревноваться сами, по стандартам «WoldSkills», как мастера. Поэтому это вот как раз тот шаг, который позволяет нам посмотреть не только насколько мы готовы, ну и как наши мастера готовы по сравнению с другими мастерами производственного обучения».

«Мастер года» стал хорошей традицией. Министерство образования и науки Мурманской области проводит его уже третий раз. Поддержать новых участников и оценить их работу приехал победитель 2015 года Алексей Сысоев. Он представлял Ленинградскую область в номинации «Сварщик».

Алексей Сысоев, победитель 2015 года: «Очень приятно оказаться здесь, второй год подряд меня приглашают в жюри, и видеть, что конкурс растет, ширится география. И вот такие конкурсы, они поднимают престиж профессии и уровень мастеров повышается».

Марина Сетовская на конкурс приехала из Санкт-Петербурга, представляет номинацию «Повар-кондитер». В подобных проектах она участвует не первый раз, и после пятилетнего перерыва решила вновь попробовать свои силы.

Марина Сетовская, преподаватель, участник в номинации «Повар-кондитер»: «Чтобы узнать что-то новое, пообщаться с коллегами, потом в дальнейшем применить это на своих уроках. Поэтому я решила принять участие в этом конкурсе».

Олег Бордзиловский в «Мастере года» уже участвовал. Становился призером, но главный приз пока не завоевывал. В этот раз уверен, что всё получится.

Олег Бордзиловский, преподаватель, участник в номинации «Автомеханик»: «Мы с коллегами обмениваемся опытом. Что-то можем дать свое, что-то они нам дают свое, но в конечном итоге находим какие-то общие интересы, общие дела, которые мы можем дать нашим студентам».

Конкурс будет проходить в три этапа. По окончанию выберут лучших в каждой номинации, они будут соревноваться за звание абсолютного победителя. Итоги конкурса подведут 2 ноября. Все участники получат сертификаты и памятные подарки. Лауреатов и победителя отметят отдельно - кубками и дипломами. Кроме того, победитель получит главную награду - звание «Мастер года-2017».