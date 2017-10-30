Российские спасатели обследуют упавший в Баренцево море Ми-8

Спасатели МЧС России при помощи телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон» обследовали упавший в море возле норвежского Шпицбергена российский вертолет Ми-8.

В район обнаружения обломков вертолета на 200-метровую глубину специалисты МЧС России опустили аппарат «Фалькон», который обследовал фюзеляж Ми-8 и лопасти вертолета.

Благодаря робототехническому комплексу российские спасатели получили необходимую информацию о положении обломков воздушного судна на дне. Эти исследования помогут определить способ поднятия вертолета со дна.

В воскресенье в 2 км северо-восточнее мыса Хеер в акватории Баренцева моря на глубине более 200 м было обнаружено место крушения Ми-8. Более 40 спасателей МЧС России привлечены к поисковым работам в Норвегии.

Накануне глава МЧС России Владимир Пучков доложил Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о ходе операции по поиску вертолета Ми-8 с российскими гражданами на борту, потерпевшего крушение вблизи архипелага Шпицберген, сообщает пресс-служба МЧС России.

В район обнаружения обломков вертолета на 200-метровую глубину специалисты МЧС России опустили аппарат «Фалькон»

Как сообщалось ранее, норвежские спасатели нашли обломки российского вертолета Ми-8. Обнаружены личные вещи членов экипажа.