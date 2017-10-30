В Ковдоре таксист предотвратил мошенничество в отношении пожилой женщины-инвалида

Телефонному мошеннику не удалось обмануть пожилую жительницу Мурманской области благодаря бдительности таксиста.

В отдел полиции позвонил житель Ковдора и сообщил, что работает в такси. Ему поступил заказ от неизвестного. Он должен был доставить на такси пожилую женщину в инвалидной коляске до ближайшего банкомата и оказать ей помощь в переводе денег на продиктованный неизвестным банковский счет.

Мужчина знал о подобных случаях обмана пожилых жителей Заполярья из СМИ и поэтому решил сообщить о подозрительном звонке в полицию.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в отношении жительницы Ковдора 1930 года рождения неизвестное лицо пыталось совершить мошенничество.

Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук совершил правонарушение и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Для решения вопроса об освобождении его от ответственности необходимо перевести на банковский счет 30 тысяч рублей.

Мошенник отправил по месту жительства пожилой северянки такси, чтобы пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться, доехала до банка.

Благодаря бдительному водителю такси, сообщившему о попытке обмана в полицию, деньги мошеннику не были переведены.

Возбуждено уголовное дело по статье «попытка мошенничества».

Установлено, что неизвестный звонил с номера телефона, зарегистрированного в Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Решается вопрос о поощрении неравнодушного водителя такси, предотвратившего преступление в отношении пенсионерки.