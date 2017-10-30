В Мурманске подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива». Конкурс проводится при поддержке комитета гражданских инициатив, возглавляемого Алексеем Кудриным.

Алексей Кудрин, глава комитета гражданских инициатив: «Мы с детства слышим - «инициатива наказуема», «не лезь», «не высовывайся»... А мы хотим доказать обратное. Мы знаем, что есть люди, которые по велению души хотят помочь. А наша задача - поддержать этих людей, показать этот положительный опыт».

В большом зале Дворца культуры и народного творчества имени Кирова собрались те, кому в течении всего торжественного вечера со сцены были адресованы слова благодарности. За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 2500 социальных проектов и инициатив граждан из 75 субъектов Российской Федерации в 12 номинациях, в том числе 59 проектов от Мурманской области.



Юлий Гусман, руководитель проекта «Национальная премия «Гражданская инициатива»: «Было радостно, что очень много людей, достойных, замечательных, отдают своё дорогое свободное время, отдают свои силы для того, чтобы бескорыстно делать добрые дела, служить людям».



«Здравствуйте, меня зовут Владимир Шустров. Вместе с командой корпоративных волонтёров мы представляем проект «Эколекторий».

Идея проекта Владимира Шустрова «Экологический лекторий» - одного из номинантов регионального этапа премии, родилась во время летнего экомарафона «ПонесЛось!», организованного «Норникелем» в рамках программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра». На одном из эго этапов и выявилась проблема низкой экологической информированности населения. Как правильно и куда сдавать ртутные лампы, что такое экомаркировка, экология информационного пространства и души? Ответы на такие прикладные вопросы и получают жители во время лекций. А вот где взять силы на сам проект?



Владимир Шустров, номинант регионального этапа «Национальной премии «Гражданская инициатива»: «Есть такое понятие «пассионарии». Это люди, у которых энергии хватает на большее, чем просто удовлетворение своих основных потребностей. И, конечно же, благодаря компании «Норильский никель», она делает всё, чтобы человек ушёл от примитивных социальных сценариев - не «работа-дом-выходной-диван-телевизор», а что-то большее. Позволяет раскрыть свой потенциал в любых направлениях».

Кстати, сам «Норникель», совместно с Фондом Кудрина, тоже реализует несколько проектов, в том числе «Школа городских компетенций». Ещё одна из гражданских инициатив, номинантов на победу в конкурсе, сообщество «Взаимопомощь на дорогах 51».



Анастасия Шевчук, номинант регионального этапа «Национальной премии «Гражданская инициатива»: «Наша инициатива заключается в том, чтобы сделать дороги более безопасными. У нас очень много автомобилистов-новичков, которые не знаю, что и как делать. К нам можно обратиться за помощью физической, либо же просто совета узнать».



Символом регионального этапа стала статуэтка «ЖИВАЯ КАПЛЯ». По мнению организаторов, каждый проект - капля усилий и добрых дел, сливаясь в стремительный поток, может свернуть горы. Вручая диплом одному из лауреатов премии, Юлий Гусман назвал авторов проектов героями своих городов.



Юлий Гусман, руководитель проекта «Национальная премия «Гражданская инициатива»: «Потому, что неравнодушные люди, которые в своё свободное время, вместо того, чтобы отдыхать, развлекаться, почитать, на лыжах покататься, думают о соседе, о бабушке в соседнем дворе, о детях, играющих на улице, об инвалидах».

Все участники - и номинанты, и лауреаты премии, получили именные дипломы и, согласно положению, продолжат дальнейшее участие в конкурсе на соискание Федеральной премии в Москве.