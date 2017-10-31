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15 ноября в Албании закончится безвизовый режим для россиян

16:0031 октября 2017Просмотров: 82

Россиянам отправиться в Республику Албания без визы можно будет до 15 ноября 2017 года.

Советом Министров Республики Албания 30 мая 2017 года было принято решение предоставить гражданам России с 31 мая по 15 ноября 2017 года право безвизового въезда в страну.

Правила будут применяться в отношении граждан России – владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней, говорится на сайте МИД России.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

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