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Директору стройфирмы в Мурманске грозит срок за невыплату денег своему работнику

14:3331 октября 2017Просмотров: 96

По факту невыплаты зарплаты, в отношении гендиректора предприятия «Мурманальп» возбуждено уголовное дело.

Согласно требованиям Конституции России, каждый работник имеет право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы и выплат всех сумм, причитающихся работнику от работодателя в день увольнения либо непосредственно после обращения работника.

Также согласно вышеуказанным законодательным нормам заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца.

По данным следствия, директор компании в нарушение указанных выше норм закона с января по март этого года умышленно не выплачивал заработную плату, в результате чего сумма задолженности перед работником организации составила более 129 тысяч рублей, которые до настоящего времени не выплачены.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств.

В ходе расследования будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования закона.
Кроме того, следствием будут приняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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