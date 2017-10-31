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Кольская АЭС: энергоблок №2 включен в сеть

10:2031 октября 2017Просмотров: 51

29 октября 2017 года в 22:41 энергоблок №2 Кольской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта.

По состоянию на 31 октября нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1200 МВт. В работе находятся все четыре энергоблока станции.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час). 

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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