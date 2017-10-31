Мурманчанка поверила жуликам из соцсетей, зная о схемах интернет-мошенничеств

Еще одна северянка стала жертвой мошенников, продавая мебель в интернете.
В отдел мурманской полиции с заявлением о мошенничестве обратилась женщина 1957 года рождения.
Мурманчанка рассказала полицейским, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже мебели.
Некоторое время спустя на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины.
«Покупатель» пообещал перевести деньги на счет женщины и сказал, что для этого необходимо продиктовать номер банковской карты, а также коды, которые будут поступать ей на мобильный телефон.
Потерпевшая впоследствии продиктовала «покупателю» коды.
После всех действий женщине на мобильный телефон стали поступать смс-сообщения об оплате покупок. Общая сумма причиненного ущерба составила 12 тысяч рублей.
Думая, что произошла ошибка, заявительница попыталась связаться с мужчиной, однако он перестал выходить на связь.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.
О подобных схемах мошенничеств ей было известно из средств массовой информации.
Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Татарстане, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.