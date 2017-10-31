16+
!-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Отремонтировать машину за час. Конкурс «Мастер года-2017» продолжается

20:0331 октября 2017Просмотров: 121

«Мастер года-2017». В Мурманске продолжается конкурс профессионального мастерства. Сегодня в Коле состязались автомеханики. Им нужно было отремонтировать машину на скорость.

Мария Беленко, корреспондент: «Второй день конкурса профессионального мастерства «Мастер года-2017» сегодня открывают соревнования автомехаников. На базе Кольского транспортного колледжа специалисты за час должны найти и устранить неполадки в работе легкового автомобиля».

 Оценивают работу мастеров трое экспертов. Критериев оценки 67. Важна каждая деталь. Надеть спецодежду, защитные очки и перчатки, найти все неисправности и обязательно убрать за собой рабочее место. Обнаружив неполадку, конкурсант обязан сообщить о ней эксперту. За каждую находку - балл.

Александр Масленников, эксперт: «В коробку передач мы вносим ну около двадцати неисправностей. Все эти неисправности он должен обнаружить и, соответственно, устранить. Если участник не успевает в основное время, то работа останавливается и подсчитываются баллы».

Выполнить такую работу за час реально. Эксперты предварительно сами пробуют отремонтировать коробку передач, высчитывают оптимальное время. Площадку для испытания тоже выбрали не случайно.

Татьяна Масленникова, директор Кольского транспортного колледжа: «Мы единственный специализированный центр компетенции по стандартам «WorldSkills». Недавно мы получили сертификат, опять же единственные в регионе, позволяющий нам работать по всем стандартам «WorldSkills». Также мы являемся базой демонстрационного экзамена, и оборудование, которое на сегодняшний день в колледже, не уступает мировым аналогам».

 Тем временем, первый участник конкурса из Мончегорска Олег Бордзиловский уже заканчивает работу. На все про все у него ушел один час. А значит, он уложился в положенное время.

Олег Бордзиловский, преподаватель, участник в номинации «Автомеханик»: «Задание безусловно непростое, но поскольку оно не является как бы новым, потому что за годы своей работы сталкивался неоднократно с ремонтом, обслуживанием оборудования. Поэтому справился, я считаю, успешно с заданием, были свои нюансы, трудности в тех моментах, которые как бы давно не делались руками, но по мере хода работы оно все вспоминается».

 В колледже подобные соревнования проводятся часто. И среди студентов, и среди профессионалов.

Татьяна Масленникова, директор колледжа: «Кроме того, что это удовлетворение от полученных результатов самих участников, я считаю, что популяризация профессии - это самое главное. И если мы будем продвигать данное направление в регионе, у нас машины все будут исправны, на дорогах будут вежливые водители».

Профессию автомеханика Татьяна считает престижной. Говорит, желающих обучаться достаточно. Конкурс - два человека на место. Привлекает специальность не только юношей, но и девушек.

Алина Конева, студентка колледжа: «Ну, потому что профессия сама по себе интересная, востребованная, да и не прочь там гайки с ключами покрутить».

 Окончательные итоги подведет уже жюри. Конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2017» продлится до 4 ноября. Участников ждет еще множество испытаний, после которых назовут имя абсолютного победителя.

Реклама
Читайте также
Полный ягель уже месяц на экранах!Где чаще всего совершаются преступления в нашем регионе?Судно сейсморазведки получило имя «Академик Примаков»В Мурманске встретились депутаты Северо-Западного региона
В парке на Семёновском озере появятся зоны отдыхаВ Мурманске женщина попала под колеса автомобиля«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском ГОКеМурманчанин взял деньги за уже проданный виниловый проигрывательКомандующий Северным флотом ознакомил парламентариев с боевыми возможностями флота15 ноября в Албании закончится безвизовый режим для россиян
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс