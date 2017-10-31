Отремонтировать машину за час. Конкурс «Мастер года-2017» продолжается

«Мастер года-2017». В Мурманске продолжается конкурс профессионального мастерства. Сегодня в Коле состязались автомеханики. Им нужно было отремонтировать машину на скорость.

Мария Беленко, корреспондент: «Второй день конкурса профессионального мастерства «Мастер года-2017» сегодня открывают соревнования автомехаников. На базе Кольского транспортного колледжа специалисты за час должны найти и устранить неполадки в работе легкового автомобиля».

Оценивают работу мастеров трое экспертов. Критериев оценки 67. Важна каждая деталь. Надеть спецодежду, защитные очки и перчатки, найти все неисправности и обязательно убрать за собой рабочее место. Обнаружив неполадку, конкурсант обязан сообщить о ней эксперту. За каждую находку - балл.

Александр Масленников, эксперт: «В коробку передач мы вносим ну около двадцати неисправностей. Все эти неисправности он должен обнаружить и, соответственно, устранить. Если участник не успевает в основное время, то работа останавливается и подсчитываются баллы».

Выполнить такую работу за час реально. Эксперты предварительно сами пробуют отремонтировать коробку передач, высчитывают оптимальное время. Площадку для испытания тоже выбрали не случайно.

Татьяна Масленникова, директор Кольского транспортного колледжа: «Мы единственный специализированный центр компетенции по стандартам «WorldSkills». Недавно мы получили сертификат, опять же единственные в регионе, позволяющий нам работать по всем стандартам «WorldSkills». Также мы являемся базой демонстрационного экзамена, и оборудование, которое на сегодняшний день в колледже, не уступает мировым аналогам».

Тем временем, первый участник конкурса из Мончегорска Олег Бордзиловский уже заканчивает работу. На все про все у него ушел один час. А значит, он уложился в положенное время.

Олег Бордзиловский, преподаватель, участник в номинации «Автомеханик»: «Задание безусловно непростое, но поскольку оно не является как бы новым, потому что за годы своей работы сталкивался неоднократно с ремонтом, обслуживанием оборудования. Поэтому справился, я считаю, успешно с заданием, были свои нюансы, трудности в тех моментах, которые как бы давно не делались руками, но по мере хода работы оно все вспоминается».

В колледже подобные соревнования проводятся часто. И среди студентов, и среди профессионалов.

Татьяна Масленникова, директор колледжа: «Кроме того, что это удовлетворение от полученных результатов самих участников, я считаю, что популяризация профессии - это самое главное. И если мы будем продвигать данное направление в регионе, у нас машины все будут исправны, на дорогах будут вежливые водители».

Профессию автомеханика Татьяна считает престижной. Говорит, желающих обучаться достаточно. Конкурс - два человека на место. Привлекает специальность не только юношей, но и девушек.

Алина Конева, студентка колледжа: «Ну, потому что профессия сама по себе интересная, востребованная, да и не прочь там гайки с ключами покрутить».

Окончательные итоги подведет уже жюри. Конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2017» продлится до 4 ноября. Участников ждет еще множество испытаний, после которых назовут имя абсолютного победителя.