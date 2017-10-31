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ПФР: заявление о назначении страховой пенсии по старости рассматривается в течение 10 дней

10:0031 октября 2017Просмотров: 236

Пенсионный фонд России разъясняет сроки рассмотрения заявлений граждан и проверки документов при обращении за назначением страховой пенсии по старости.

Страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее возникновения права на нее. Днем обращения считается день приема территориальным органом фонда заявления со всеми необходимыми документами, которые должен был представить будущий пенсионер.

Если гражданин приложил к заявлению не все необходимые документы, то ему даются соответствующие разъяснения.  И если недостающие документы будут представлены в течение трех месяцев со дня получения разъяснений, то днем обращения считается день приема заявления о назначении страховой пенсии по старости территориальным органом ПФР. Если же недостающие документы заявитель в указанный срок не представил, то фонд принимает решение о назначении пенсии или отказе в ее установлении на основании уже имеющихся в его распоряжении документов.

Само заявление о назначении страховой пенсии рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня его приема территориальным органом ПФР или со дня поступления последнего документа.

В случае проведения проверки документов, необходимых для установления страховой пенсии, а также запроса таких документов в других государственных органах, органах местного самоуправления или в их подведомственных организациях территориальный орган ПФР вправе приостановить срок рассмотрения заявления до завершения проверки, а также до поступления запрошенных документов, но не более чем на три месяца. 

После того как проверка завершилась, поступили все запрошенные документы или прошло три месяца со дня приостановления срока рассмотрения заявления, процесс рассмотрения заявления восстанавливается.

 

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