В Мурманской области бойцы СОБРа и ОМОНа завершили полевой выход

Мероприятие проходило на территории Кольского района Мурманской области. В ходе сбора бойцы спецподразделений отработали порядок действий при выполнении служебно-боевых и специальных задач в горной и лесистой местности в неблагоприятных погодных условиях и условиях, максимально приближенных к боевым.

Под руководством заместителя начальника Управления Росгвардии по Мурманской области полковника полиции Алексея Азовцева с личным составом отрядов были проведены занятия по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовке.

Завершились занятия проведением учения, в ходе которого были на практике отработаны действия при проведении специальной операции по обезвреживанию вооруженной группы в условиях Крайнего Севера.

Полковник полиции Алексей Азовцев отметил, что программа полевого выхода отработана успешно, сообщает пресс служба Управления Росгвардии по Мурманской области.