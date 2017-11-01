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Полное видео программы «Новости»

20:0001 ноября 2017Просмотров: 36

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Зима уже наступила. Готовы ли мурманские дорожники к сезону метелей и гололёду?

Удар по бронхам. В жилом доме на Свердлова четыре раза в год ремонтируют трубы в подвале, а они всё текут… Почему?

Присягнули на верность народу России и закону. Службе судебных приставов исполнилось 152 года.

Пожар, погоня и аварии на дорогах. Сводка происшествий в Мурманской области за минувшие сутки.

Они не только здесь отдыхают, интересно отдыхают, но и оздоравливаются. В Мурманске распахнули двери школьные оздоровительные лагеря. Как проходит этот осенний сезон?

Звезды баскетбола на юбилее спортшколы имени Блохина. В Мурманске отметили 20-летие кузницы баскетбольных кадров.

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