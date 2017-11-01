Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Зима уже наступила. Готовы ли мурманские дорожники к сезону метелей и гололёду?



Удар по бронхам. В жилом доме на Свердлова четыре раза в год ремонтируют трубы в подвале, а они всё текут… Почему?



Присягнули на верность народу России и закону. Службе судебных приставов исполнилось 152 года.



Пожар, погоня и аварии на дорогах. Сводка происшествий в Мурманской области за минувшие сутки.



Они не только здесь отдыхают, интересно отдыхают, но и оздоравливаются. В Мурманске распахнули двери школьные оздоровительные лагеря. Как проходит этот осенний сезон?



Звезды баскетбола на юбилее спортшколы имени Блохина. В Мурманске отметили 20-летие кузницы баскетбольных кадров.

