Сегодня, первого ноября, свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы - 152 года со дня образования службы

Для пятерых приставов этот праздничный день начался ранним морозным утром. Они приехали к памятнику Алеше, чтобы в свой профессиональный праздник принять присягу. Признаются, момент торжественный и волнительный.

Роман Ильин знает, что работа предстоит сложная, ранние подъемы, плотный график, общение с должниками, которые никогда с радостью не встречают судебных приставов. Но никакие трудности молодого сотрудника не пугают.



Роман Ильин, судебный пристав: «С 21 года можно было устроиться на судебного пристава. И я попытался, сделал попытку, в принципе, удачно. Помимо основной спецподготовки нам постоянно проводят инструктажи. Мы изучаем технику рукопашного боя, у нас есть правовая подготовка, физподготовка и огневая подготовка».



После присяги приставы возложили цветы к мемориалу защитникам Заполярья. Чуть позже уже в Управлении ведомства началось торжественное собрание, посвященное 152 годовщине со дня образования службы. С праздником всех ветеранов и сотрудников поздравил руководитель регионального управления службы судебных приставов Василий Ларин. Отметил, что каждое судебное решение должно быть приведено в исполнение, только тогда можно говорить, что правосудие состоялось. С начала этого года приставам Мурманской области удалось взыскать с должников почти 3 миллиарда рублей, в бюджеты по налогам и сборам перечислено 297 миллионов.



Василий Ларин, руководитель УФССП России по Мурманской области: «Мы стали структурой, которая, в том числе, пополняет бюджеты различных уровней. Наши судебные приставы по ОУПДС обеспечивают безопасность как судей. Так и участников судебных процессов. В результате деятельности судебных приставов по ОУПДС у нас в судах Заполярья за истекший период не произошло ни одного чрезвычайного происшествия».



Лучшим судебным приставам различных подразделений объявили благодарности и вручили ведомственные награды. С профессиональным праздником их поздравили руководители различных ведомств.



Василий Плевако, министр юстиции Мурманской области: «Крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей трудной. Но очень нужно профессии».



Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной думы: «Вы являетесь единственным органом государственной власти. Уполномоченным осуществлять принудительное выполнение судебных решений. Этим все сказано».



Алексей Маяков, главный федеральный инспектор по Мурманской области: «Да, с точки зрения преступности, можно найти преступника, доказать его вину, отправить отбывать наказание. Но для потерпевших это зачастую не столь важный момент. Нужно возместить ущерб, причиненный преступлением. Взыскание имущественного вреда - это та важная задача, которую выполняет ваше подразделение».



Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Я вижу, что очень много этой нагрузки ложиться на замечательные красивые женские плечи. Я бы хотел сказать слова огромной благодарности за вашу непростую, но очень важную работу. Потому что судебная система без вашего ведомства, без вашей службы невозможна».



За объективное освещение деятельности службы судебных приставов благодарности вручили мурманским журналистам. Награду получила и телекомпания ТВ-21.