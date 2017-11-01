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Завершена работа по обновлению искусственных неровностей и разметки в Коле, Мурмашах и Молочном

17:0001 ноября 2017Просмотров: 81

С начала года сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району возбуждено 24 административных материала по недостаткам, выявленным в содержании улично-дорожной сети, выдано 86 предписаний на устранениевыявленных недостатков и 8 представления на устранение причин и условий совершения административного правонарушения, информация о выявленных нарушениях направляется в прокуратуру Кольского района.

Кроме того, за отключение светофоров Т7 на пешеходных переходах, установленных вблизи образовательных учреждений, должностные лица ответственные за содержание в населенных пунктах были привлечены к административной по ч. 1 ст. 12.34 Кодекса РФ об АП.

В настоящее время проведены работы по замене дорожной одежды на автоподъездах к населенным пунктам Шонгуй, Магнетиты, Пушной, в населенных пунктах г. Кола, г.п. Мурмаши, п. Молочный, п. Кильдинстрой, на автодорогах Р-21 «Кола» с 1313 км по 1389 км, а также «Кола-Верхнетуломский – КПП Лотта».

Установлено транспортное ограждение на участке автодороги Р-21 «Кола» с 1415 км по 1416 км+150 м. Завершена работа по обновлению искусственных неровностей и разметки в г. Кола, г.п. Мурмаши, г.п. Молочный.

В остальных населенных пунктах Кольского района работа в данном направлении продолжается, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району.

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