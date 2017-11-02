Благодарственное письмо врачу

Побольше бы таких врачей. Это выдержка из письма, которое пришло в редакцию ТВ-21. Написала его жительница Колы. Она попросила рассказать о докторе, которая работает в местной поликлинике. Наши журналисты нашли врача, которому пишут такие благодарственные письма. Татьяна Юлусова и Константин Кабанец продолжат.

«Как часто вы пишите письма? Настоящие, «от руки». А благодарственные письма? И того реже. В редакции мы тоже в основном получаем электронные сообщения, но недавно нам пришло вот такое письмо. От жительницы Колы Сурядовой Раисы Фёдоровны. Она хочет с нашей помощью поблагодарить за работу врача кольской поликлиники - Паршукову Наталью Геннадьевну. Вот что она написала в своём письме».



Раиса Фёдоровна, исполняем Вашу просьбу.



Город Кола, поликлиника. 10 часов утра. Двери дольше, чем на минуту не закрываются, пациентов много. Здесь и работает Паршукова Наталья Геннадьевна. Она сердечный доктор - и по призванию и от души. Терапевт - кардиолог нас встречает с улыбкой. Показываем письмо.



«Конечно, знаю, это моя пациентка, она теперь моя амбулаторная пациентка. Очень приятно, что твой труд оценивают».



А потом ещё дополняет: приятно до слёз. И улыбается. Так Наталья Геннадьевна встречает каждого пациента. А они к ней, говорит, приходят жаловаться. И это хорошо, считает доктор. Из разговора узнаешь всё, что нужно для предварительного диагноза.



Наталья Паршукова, терапевт-кардиолог: «Конечно, хорошо! Ты ближе узнаёшь пациента. Интересуешься образом его жизни. Что спровоцировало его прийти к специалисту. В связи с шок информацией, у нас лечение сейчас проходит по телевизору. Так что приходится объяснять, что не всё, что показывают по телевизору, является панацеей. Это даже вредно бывает».



В этом году Наталья Геннадьевна отметила юбилей - 30 лет в профессии. Менять жизненный путь не стала бы. Если люди пишут такие письма, значит, всё идёт так, как надо. Призвание.



Владимир Верёвкин: «Девочки хорошие. Хорошо принимают, ласково. Погладят венку, чтобы укольчик сделать. А настроения если не будет, то что тогда. Тогда будешь болеть. Надо всегда относиться к друг другу хорошо и это будет очень приятно для каждого».



А все мы знаем, с каким настроением зачастую люди открывают двери поликлиник. Но система ломается, когда видишь приятных, вежливых врачей.



Евгений Луцкий, врач-невролог: «У нас немного разные специальности, я невролог, она кардиолог в большей степени. Наши работы обязательно пересекаются. В некоторых аспектах у неё можно попросить совета. Я могу ей чем-нибудь помочь».



За спокойным врачом нам не угнаться. На каблуках, в красных туфельках, она с лёгкостью взлетает на другой этаж. Следит за собой, с шагомером на телефоне считает ежедневные дистанции.



«Иначе, с этим малоподвижным образом жизни круглеешь. Следите за собой? Обязательно».



Наталья Геннадьевна принимает в трёх кабинетах поликлиники. Рабочий день с 8 часов утра и раньше 5 вечера она белый халат не снимает.



Сложно с людьми бывает. К каждому нужно и можно найти подход, уверена доктор. Даже если пациентов минимум 20 в день.



Людмила Струк, медсестра: «Наверно, это специфика медицинского профессионализма. Не должно быть у нас заморочек, заноз в работе. Всё с пониманием и хорошим настроением должно быть. Работа - это второй дом, вторая семья».



А первая и главная семья Натальи Геннадьевны живёт за океаном. Дочь по стопам папы и мамы не пошла, стала актрисой. Стоит отметить, что у Натальи Геннадьевны тоже артистичная внешность. В ранней молодости она и все её друзья хотели, а потом и стали врачами, но природный талант пригодился.



Наталья Паршукова, терапевт-кардиолог: «Ну, наверно, какой-то признак артистизма должен быть и у врача. Потому, что сдвинув брови с морщинкой между бровкой, пациенту не будет ловко. А когда ты хорошо выглядишь и с хорошим настроением, то он к тебе ещё раз придёт».



Рабочий день может продлиться, пока она вечером идёт домой. Часто встречает пациентов, на ходу может начаться приём. Откуда только силы. Но энергии остаётся, чтобы и в горы забраться. Наталья Геннадьевна очень любит отдых на природе.



Наталья Паршукова, терапевт-кардиолог: «Я в выходные дни практически не провожу дома. Я рыбачка. У меня когда рыбачий сезон, независимо, зима это или лето, я провожу где-то в лесу. Отдыхаете? Да, очень люблю спать на воздухе».



Письмо, которое мы привезли - не первое. Теперь сама отправит электронное письмо, уже дочке в Америку, где укажет ссылку на этот сюжет. Видятся раз-два в год, скучает, но с Севера вряд ли уедет. Сложно оставить родной край, хороших людей и любимую профессию.