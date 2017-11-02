16+
;-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Командующий Северным флотом вручил офицерам государственные награды

16:0002 ноября 2017Просмотров: 191

Сегодня на Северном флоте состоялось заседание Военного совета, в начале которого командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил государственные награды отличившимся офицерам.

В соответствии с Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу орденом Мужества были награждены командир Беломорской военно-морской базы СФ контр-адмирал Аркадий Романов и старший офицер отдела береговых войск Северного флота подполковник Сергей Макогончук.

Знаком отличия «За безупречную службу» (25 лет) отмечен начальник отделения штаба дивизии ракетных кораблей СФ капитан 3 ранга Андрей Гонта.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены заместитель командира корабельного истребительного авиаполка по инженерно-авиационной службе СФ подполковник Максим Косенко и старший офицер управления боевой подготовки флота капитан 2 ранга Евгений Кузнецов.

Также ряд старших офицеров был награждён медалями Суворова, Ушакова и Нестерова, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Читайте также
Бывший директор Мончегорского политехнического колледжа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиямиОрганизатор жестокой расправы над жителем Ревды отправился в колонию на 23 годаФинский консул впервые на ТВ-21Мурманское управление по вопросам миграции в ноябрьские праздники работать не будет
Послание мурманчанам из 1967 года передано в краеведческий музейВ Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны»За сбор персональных данных в России придется платить штрафНа фотовыставке «Первозданная Россия» в Мурманске побывали более 52 тысяч человек4 ноября в Мурманске откроется выставка, посвященная юбилею Мурманской студии телевиденияЗавтра в Мурманской области ожидается снег
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс