Организатор жестокой расправы над жителем Ревды отправился в колонию на 23 года

В Мурманской области двое местных жителей признаны судом виновными в умышленном убийстве по предварительному сговору.

Как установлено в ходе предварительного расследования, обвиняемые, 1987 и 1984 годов рождения, разработали преступный план, в соответствии с которым в ночь с 4 на 5 марта 2014 года, заманили потерпевшего в гараж, расположенного в автогородке на территории Ревды.

Заранее вооружившись ножами для совершения преступления, злоумышленники нанесли множественные удары в жизненно важные части тела потерпевшего, в том числе, в область головы, шеи и грудной клетки.

От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Непосредственно после убийства, обвиняемые завернули в полиэтилен тело мужчины и, положив его в багажник автомашины, вывезли в безлюдное место на участок местности, расположенный в лесу.

После чего злоумышленники уничтожили мобильный телефон убитого, одежду со следами крови, а также следы крови на месте преступления, после чего скрылись.

В ходе грамотно организованных следственно-оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны.

Кроме того, обвиняемый, 1987 года рождения, признан виновным в совершении кражи в декабре 2013 года на территории Ревды, с причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Приговором суда один из подсудимых осужден к 23 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 2 года, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Второй подсудимый осужден к 16 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.