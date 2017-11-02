Организатору смертельно опасных прыжков с верёвкой огласили приговор

В громком деле о смертельно опасных развлечениях в Мурманске поставлена точка. Два года назад во время занятий роупджампингом молодая девушка получила серьезные травмы. Сегодня в Первомайском суде огласили приговор организатору экстремального аттракциона.

Подсудимый - житель Мурманска Николай Уланов. Судят его по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».



Как установили следователи, осенью 2015 года он организовал в Мурманске занятия роупджампингом. Охотники за острыми ощущениями платили ему за то, чтобы прыгнуть на веревке с высоты и ощутить себя в свободном полете.



На прыжок с полуразрушенной девятиэтажки на улице Кооперативной тогда решилась и Ксения Сырвачева. Все происходящее попало в камеру мобильного телефона.



Девушка несколько раз ударилась о землю. Ее с серьезными травмами - переломами и ушибами - увезли в больницу и отправили в реанимацию.



Следователи выяснили, что бизнесмен, который устроил этот рискованный аттракцион, не обладал профессиональными знаниями в области альпинизма. Он предоставил девушке для страховки старое ненадежное оборудование и отдал команду к прыжку.

Михаил Сапко, старший помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «Специалистом были установлены деформации, потертости, повреждения альпинистского снаряжения, которое использовалось при прыжках. Девушка потерпевшая заплатила 900 рублей за указанную услугу. С учетом комплекса телесных повреждений можно сказать, что вообще не сработали механизмы страховочные. То есть, в результате падения с высоты 33 метров девушка ударилась головой и телом о землю».



Сегодня в суде Ксения рассказала, что уже чувствует себя нормально, переломы срослись. Момент падения она совсем не помнит. На такие отчаянные забавы больше не решится.

Подсудимый свою вину признал, помогал следствию, раскаялся, извинился перед пострадавшей и уже выплатил 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Дело рассматривали в особом порядке. Парня Ксения простила и сказала, что не хочет, чтобы его отправили в колонию. Жаль человека.



Во время последнего слова Николай еще раз попросил у девушки прощения.

Николай Уланов, подсудимый: «Хотел поблагодарить ее за то, что попросила не наказывать меня сурово. За время следствия осознал вину. Пытаюсь раскаяться, исправить ситуацию.

Суд учел все смягчающие обстоятельства. Организатора роупджампинга приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года».