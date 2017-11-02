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Пробьются ли мурманские КВН-щики в высшую лигу и что для этого нужно?

20:0402 ноября 2017Просмотров: 42

После летнего перерыва мурманский КВН возвращается на сцену. В городском доме молодежи кипит подготовка к полуфиналу мурманской лиги КВН. Сегодня веселых и находчивых навестили мурманские депутаты.

Участники команды «Морская академия» готовятся к полуфиналу. Сценарий выступления готов, начинается редактура. Проверяют материал опытные КВН-щики - «Сборная города Мурманска». У одной из 8 команд региональной лиги КВН будет шанс попасть на «Первый канал», в Высшую лигу.

Леонид Мостовой, директор мурманского дома молодежи: «Но для того чтобы туда попасть только бюджетного финансирования будет недостаточно. Поэтому, если у нас получится найти компании, которые бы поддержали нашу команду, то шансы для того чтобы появилась «сборная города Мурманска № 2» очень велики».

Ребята из команды «Морская академия» рассказали депутатам о своих достижениях и сложностях, которые мешают в продвижении в телевизионные лиги. На реквизит для выступления на большом фестивале КВН в Сочи требуется больше двухсот тысяч рублей. Неожиданно, депутат мурманского горсовета Антонина Таран пообещала выделить команде необходимые деньги из личных средств.

Сергей Сачков, участник команды КВН «Морская академия»: «Мы с ребятами здесь, в доме молодежи проводим практически день и ночь, у нас до игры осталось совсем-совсем немного времени, и тут такая замечательная весть к нам прилетела! Честно говоря, очень радостно, и большое спасибо совету депутатов за возможность так клево представить Мурманск на фестивале в Сочи!»

Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Есть то, что нельзя профинансировать за счет бюджетных средств. И вот, на ходу один из депутатов поддержку пообещал региональной лиге. И я думаю, что действительно надо обращаться к предпринимателям, промышленникам, тем, у кого есть средства и силы. Нужно обязательно поддержать нашу региональную команду».

Полуфинал региональной лиги КВН пройдет 9 ноября. 8 команд из Мурманской области, Петрозаводска и Санкт-Петербурга сойдутся в юмористической битве в дворце культуры Кирова. Начало в 19.00.

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