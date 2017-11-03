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Марина Ковтун впервые провела заседание правительства по видеоконференцсвязи

14:0803 ноября 2017Просмотров: 79

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун впервые проводит заседание регионального правительства в режиме видеоконференцсвязи, находясь в рабочей поездке в Москве. Ранее в подобных мероприятиях участвовали только руководители муниципальных образований региона.

В числе первоочередных задач губернатор Марина Ковтун поручила уделить особое внимание взаимодействию с органами муниципального жилищного контроля и работе с обращениями граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вопросы ЖКХ входят в число наиболее чувствительных для граждан, поэтому органы власти должны уделять этой сфере повышенное внимание. Это касается и содержания обращений, и обеспечения открытости в работе государственного органа власти для населения и для общественных организаций», - подчеркнула Марина Ковтун.

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